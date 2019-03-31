Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 | Konya Karatay Yerel Seçim Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 | Konya Karatay Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Konya Karatay seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarında hangi parti öne geçti Konya Karatay ilçesinde partilerin oy oranları, canlı seçim sonuçları ve sandık sonuçları. Konya Karatay belediye başkanlığı seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Karatay Yerel Seçim Sonuçları
Konya Karatay Yerel Seçim Sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Konya Karatay ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Konya Karatay seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Konya Karatay ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Konya Karatay ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Konya Karatay canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Konya Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Akşehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Beyşehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Bozkır Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Cihanbeyli Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Çumra Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Doğanhisar Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ereğli Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Hadim Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ilgın Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Kadınhanı Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Karapınar Genel Seçim Sonuçları 2018

REKLAM

Konya Kulu Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Sarayönü Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Seydişehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Yunak Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Akören Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Altınekin Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Derebucak Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Hüyük Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Karatay Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Meram Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Selçuklu Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Taşkent Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ahırlı Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Çeltik Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Derbent Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Emirgazi Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Güneysınır Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Halkapınar Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Tuzlukçu Genel Seçim Sonuçları 2018

REKLAM

Konya Yalıhüyük Genel Seçim Sonuçları 2018

KONYA

Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri. 31 ilçeden oluşur. Konya İl Nüfusu: 2.205.609'dur. (2018) Trafik plaka numarası 42'dir. 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de çıkarılan 3399 sayılı yasa gereğince "büyükşehir" statüsüne kavuşmuş olup 1989'dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir. 2014'te 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları oldu. Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Konya Ahırlı ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Konya Ahırlı seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Konya Ahırlı ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Konya Ahırlı ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Konya Ahırlı canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şehir Anadolu Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapmıştır.Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerindendir. Anadolu Kaplanları'ndandır. Şehrin futbol takımı Atiker Konyaspor'dur. Yöresel yemekleri Etliekmek,Bamya Çorbası, Mevlana böreği, Fırınkebabı dır. Konya’nın simgeleri arasında Mevlana Müzesi (Kubbe-i Hadrâ), çift başlı kartaldır.

REKLAM
Yalan vaatte bulunanlarnasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.
Cumhur kazandı zafer Türkiyenin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Meclis'in vekil<br>sayısı düştü

Meclis'in vekil
sayısı düştü

Belediye başkanı seçilen vekiller belli oldu.

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ tutukluları tercihini CHP'den yana yaptı.
AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den

AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den
Taklacı <br>hezimete uğradı

Taklacı
hezimete uğradı

Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin Ordu'da büyük şok yaşadı.
MHP İstanbul'da<br>ilk kez belediye kazandı

MHP İstanbul'da
ilk kez belediye kazandı

​Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı önde.
Sonuçlanan il ve ilçeler

Sonuçlanan il ve ilçeler

​Sandıkların tümü açıldı, kazananlar belli oldu.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

​Bayburt'un Mutlu köyünde sonuçlar açıklandı.
Üsküdar seçim sonuçları

Üsküdar seçim sonuçları

Açılan sandık sonuçlarında AK Parti önde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.