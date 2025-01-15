Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicil düzeltme fırsatı sunan sicil affı gündemdeki yerini koruyor. Bir çok kişi sicil affının yeniden gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Ancak konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi bir açıklaması bulunmuyor.





2025 SİCİL AFFI ÇIKACAK MI?





Sicil affıyla ilgili resmi bir açıklama yer almamaktadır.





SİCİL AFFI NEDİR?





Çeşitli nedenlerle kredi veya kredi kartı borçlarını ödeyemeyen kişiler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında "kara liste" olarak bilinen kayıtlara takılırlar. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, bu kişilerin ödeme alışkanlıklarının yeterli olmadığını düşünerek, onlara kredi veya kredi kartı verme konusunda tereddüt ederler. Kredi sicil affı ise, kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listelerden kaldırılmasını sağlar.





Kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlar, söz konusu borçların ödenmesi yada yeniden yapılandırılması halinde Merkez Bankası kayıtlarından silinebiliyor.











