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Devlet Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday her yıl ÖSYM tarafından belirlenden tarihlerde YKS sınavına giriyor. 2023 üniversite sınavı 17-18 Haziran’da yapıldı. Adaylar YKS sonuçlarına odakalanmışken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir" dedi.

10:59 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli'den üniversite öğrencisi adaylarına müjde!

Devlet Bahçeli'den üniversite öğrencisi adaylarına müjde!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavlarının kaldırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli; "Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir." ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli’nin konuşmasının satır başları: “Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, sevgi ve saygıyı rehber eden kim varsa güzel ahlakın yörüngesine girmiş demektir.

Geçmişte hüzünle alınan karneler, kaygıyla girilmiş sınavlar gün geliyor gülümseyerek anılıyor. Mesele notların yüksek ve düşüklüğü değil onu alanın vicdani tecellisidir. Türk gençliği alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz. Gençler aydınlık geleceğimizin kefilidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolla da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.

  • Geçtiğimiz hafta eğitim öğretim yılı sonlanıp yaz tatili başlarken yükseköğretim kurumları sınavları yapıldı. Ülkemiz genç nüfus hazinesine sahip. Huzurlu bir gelecek Türk gençliği ile güvenceye kavuşacaktır. Çocuklarımız geleceği meşale gibi aydınlatacaktır. Gönüllerini tavaf ettiğimiz zaman özlem ve hasretlerini öğrenmemiz mümkündür. Bu ilerleyiş sayesinde yürekler topluca vurursa geleceğin kilitli kapısı açılacaktır. Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın hedefi gençlerimizdir. Yıkılmaz kale, düşmeyen inanç, geri adımı olmayan taarruz bilincidir gençlik. Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, sevgi saygıyı rehber edinen kim varsa güzel ahlakın çemberine girmiş demektir. Sınavlar gelip geçer, kaldı ki hayat gelip gidiyor. Ülkemizde 19 milyonu temel öğrenimde, 8 milyon da yüksek öğrenimde olmak üzere 27 milyon öğrenci vardır. Pek çok ülkenin nüfusundan fazladır bu sayı. Gayret gençlerimizden himmet de aile, öğretmen ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin görevidir.Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun sahip olduğumuz beşeri Türk gençliğidir. Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz."
#YKS
#devlet bahçeli
#üniversite sınavı
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