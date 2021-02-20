​12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57 mağlup etti. Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

Şampiyonadayız

Elemelerde 3. galibiyetini alan Hollanda da Hırvatistan ve Türkiye gibi şampiyonaya katılmayı garantiledi. İsveç ise son sırada kalarak şampiyona hakkını yitirdi.

D Grubu'nun son maçında A Milli Takım, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesi ise saat 17.00'de İsveç ile Hollanda arasında olacak.

İsveç'i 8 farkla mağlup ettik

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti.

Millilerimiz mücadeleyi 13 farkla kazanmış olsaydı, şampiyonaya direkt gitme hakkı elde edecekti. Fakat aldığımız galibiyetin ardından, Hollanda'nın Hırvatistan'ı mağlup etmesiyle Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandık.

SPOR Ümitlerimiz son maça kaldı

🇹🇷 @Eurobasket 2022'ye gidiyoruz!



Tebrikler MİLLİ TAKIM!#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/5GHzmFApBF — TBF (@TBF) February 20, 2021



