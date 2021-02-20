Spor 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı
TBL

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Devm Adam
12 Devm Adam

EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57 mağlup etti. Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

Şampiyonadayız

Elemelerde 3. galibiyetini alan Hollanda da Hırvatistan ve Türkiye gibi şampiyonaya katılmayı garantiledi. İsveç ise son sırada kalarak şampiyona hakkını yitirdi.

D Grubu'nun son maçında A Milli Takım, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesi ise saat 17.00'de İsveç ile Hollanda arasında olacak.

İsveç'i 8 farkla mağlup ettik

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti.

Millilerimiz mücadeleyi 13 farkla kazanmış olsaydı, şampiyonaya direkt gitme hakkı elde edecekti. Fakat aldığımız galibiyetin ardından, Hollanda'nın Hırvatistan'ı mağlup etmesiyle Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandık.

Ümitlerimiz son maça kaldı
SPOR
Ümitlerimiz son maça kaldı


Abone Ol Google News
Kritik 3 puan

Kritik 3 puan

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü.
Kısıtlanamayanlar

Kısıtlanamayanlar

​Güzel havayı görenler Ortaköy'e akın etti.
Müttefiklerimizdennet tutum bekliyoruz

Müttefiklerimizden
net tutum bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi.
Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.
Başardık

Başardık

​12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Muğla'da deprem

Muğla'da deprem

​AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bilanço belli oldu

Bilanço belli oldu

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
İntihar etti

İntihar etti

​Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit etmişti.
Penaltı isyanı

Penaltı isyanı

​Hakem 'Devam' dedi, sosyal medya karıştı.
Şehirde panik

Şehirde panik

Mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş çıkışlar kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.