4 Eylül Stadı karla kaplı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadele öncesinde Sivas’ta süren kar yağışı maçın oynanmasını tehdit ediyor.

Kar yağışının şiddeti nedeniyle dün önce hava yoluyla Kayseri’ye gelen Antalyaspor, akşam saatlerinde kara yoluyla Sivas’a ulaştı. Özellikle iki takım yetkilileri de mücadelenin oynanması yönünde karar belirtirken sabah saatlerinde Yeni 4 Eylül Stadı’na gelen maçın 4. hakemi Semih Kurt da incelemelerde bulundu. Saat 16.00 civarında Sivas'taki kar yağışının azalacağı bilgisiyle maç hakkındaki son kararında o saatlerde verileceği öğrenildi.