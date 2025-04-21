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74 yaşındaki Sevgican Yalçın tekvandoda Avrupa 3'üncüsü

74 yaşındaki Sevgican Yalçın tekvandoda Avrupa 3'üncüsü

19:5221/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
AA
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Milli tekvandocu Sevgican Yalçın
Milli tekvandocu Sevgican Yalçın

Milli tekvandocu "Süper Babaanne" lakaplı 74 yaşındaki Sevgican Yalçın, 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da yapılan Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın'ın (74) Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu.


Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Süper Babaanne" lakaplı Sevgican Yalçın'ın 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da yapılan Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda ülkesini temsil ettiği belirtildi.


Açıklamada, şampiyonada üçüncü olma başarısı gösteren sporcunun kente döndüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ordu'da ilerleyen yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Sevgican Yalçın, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlediği Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Gümüş madalyayı son saniyelerde kaybeden 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu."





#Sevgican Yalçın
#Tekvando
#Avrupa Poomsae Şampiyonası
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