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Milli bilardoculardan bronz madalya

Milli bilardoculardan bronz madalya

17:0621/04/2025, Pazartesi
AA
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Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır'ın zafer pozu.
Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır'ın zafer pozu.

Milli sporcular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde üçüncü oldu.

Milli bilardocular, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.


Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı" denildi.


Şampiyonada 21 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan'ın ise yarı finale yükseldiği ifade edildi.




#3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası
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