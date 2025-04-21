Milli bilardoculardan bronz madalya

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı" denildi.