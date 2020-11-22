TBL

A Milli Basketbol kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor

12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Ay-yıldızlı ekibimizin yeni başantrenörü Orhun Ene

Ay-yıldızlı ekibimizin yeni başantrenörü Orhun Ene

Fotoğraf: IHA

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Yeni başantrenör Orhun Ene tarafından belirlenen milli takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

  • Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün, Şehmus Hazer (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Metehan Akyel (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ).

Maçların programı

Milli takım, İstanbul’un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım aday kadrosu, yarın kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

Milli Takım aday kadrosu
Milli Takım aday kadrosu

12 Dev Adam'da yeni dönem
12 Dev Adam'da yeni dönem

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda, Ufuk Sarıca’dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:"A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır."Milli Takım'da Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

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