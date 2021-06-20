A Milli Takımımız ile ilgili çıldırtan istatistikler: Bu kadar da olmaz!

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki istatistikleri büyük tartışma çıkardı. Koşu mesafelerinde rakiplerinin gerisinde kalan Ay-Yıldızlılar, kalesine atılan şut ve verdiği pozisyon gibi verilerde de büyük bir hüsran yaşattı.

İşte Milli Takımımız için skandal niteliğindeki istatistikler;

-Kalesine 63 şut atıldı, bunların sekiz tanesi gol oldu

-Koşu mesafelerinde İtalya, Galler ve İsviçre'nin gerisinde kaldık

-Kalemizde 30 gol pozisyonu verdik

Türkiye'nin oynadığı maçlardaki koşu mesafeleri;

Türkiye: 105.8 km - İtalya: 111.3 km

Türkiye: 103.4 km - Galler: 107.5 km

Türkiye: 102.8 km - İsviçre: 106.5 km

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen de milli takımla ilgili sosyal medya hesabından eleştirilerini paylaştı. Dilmen, "Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1!! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" ifadelerini kullandı.