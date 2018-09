Abdullah Avcı: İnanmazsan başaramazsın

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, "Erol Hoca ile beraber çalışmıştık. Şimdi o kendi başına. Yeni Malatyaspor, geçen sezondan itibaren takım savunmasını en iyi yapan ekiplerden bir tanesi. İki iyi takım karşılaşacak. Biri daha çok takım savunması, diğeri set oynayacak gibi duruyor. Altıncı hafta itibarıyla lideriz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sabırlı, sakin, oyun disiplinine bağlı bir takıma karşı, aklımız ve sabrımızla kazanmak isteyeceğiz. Umarım güzel bir maç olur" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğa olan inancına değinerek, "İnanmazsan başaramazsın. Son iki senede yarışın içinde olduk. Bizim için harika bir durum. Yarıştığımız takımlar, ligimizin tarihi ve şampiyonluk kültürü olan ekipler. Bunların içinde oyun kalitesiyle saygı görüyoruz. Bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Ciddi rakiplerle sonuna kadar yarışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Orada bir lig yapılsa şampiyon olurduk"

Avcı, son iki sezonda şampiyonluk yarışında olduklarını aktararak şunları kaydetti;

"Yarıştığımız takımlar arasındaki puan ortalamamız hepsinden daha iyiydi. Orada bir lig yapılsa biz şampiyon olurduk. Genelde düşen takımlara çok puanlar verdik. Maça hazırlanma, odaklanma ile o maçların ciddiyetini ve önemini biraz daha vurgulama konularında dersler çıkardık"

"Emre iyi durumda"

Abdullah Avcı, Stefano Napoleoni ile Eljero Elia'nın sakatlıklarının devam ettiğini, Arda Turan'ın da cezasının sürdüğünü belirtti. Avcı, kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığının geçtiğini ve iyi durumda olduğunu kaydetti.

"EURO 2024'ü yapabilecek güçteyiz"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin bugün açıklanacağını anımsatan Avcı, "Bu tür organizasyonların ülkemizde düzenlenmesi harika bir durum. Bu tür organizasyonlara talip olabilmek de önemli. Bunların küçüklerine ve büyüklerine katıldım. Organizasyon açısından harika işler yapıyoruz. Küçük kriterleri yerine getirebiliriz. Statlarımız yeni. Yapabilecek güçteyiz. Ülkenin de buna ihtiyacı var. Umarım bugün güzel bir haber alırız" değerlendirmesinde bulundu.