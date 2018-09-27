UEFA ırkçılığa 'evet' dedi

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke, İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlenen törenle belli oldu. Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarını gerçekleştirdi.

Medyaya kapalı olarak gerçekleştirilen bu oturumların ardından UEFA Başkanı Caferin organizasyonun Almanya'da yapılacağını duyurdu.

EURO 2024 oylamasında Türkiye 4, Almanya ise 12 oy aldı.





UEFA'nın iki yüzlü tutumu

“Irkçılığa Hayır” mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA'nın, Almanya’daki ırkçılık olayları sonrasında şampiyonayı bu ülkeye vermesi şaşkınlığa neden oldu. Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın öncesi ve sonrasında Almanya Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kalmıştı. Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkat çekmişti. Bu süreçte Mesut’a yönelik en büyük baskı ise “tarafını seç” imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindelden gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mesut Özil milli takım kariyerine noktayı koymuştu.



