Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın bonservis bedeli belli oldu

Göztepe'de savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan Öztürk'e başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in talip olduğu bildirilirken, Halil Akbunar'a da Almanya'dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı. Sarı-kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil'i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil'in oyuncu başına üçer milyon euro isteyeceği belirtildi.

Koronavirüs salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelirleri azalan Göztepe'de hem iç hem de dış transfer için kaynak oluşturmaya çalışan yönetimin gelen transfer tekliflerini titizlikle değerlendirdiği kaydedildi.