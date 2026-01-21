Yeni Şafak
Alperen Şengün 'triple-double'ı kıl payı kaçırdı

11:4721/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Alperen Şengün performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup etti.

NBA'de Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 yendi.


Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.


Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.



Adem Bona'dan "double-double"

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.


76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.


Maçı kazanan Suns'ta Devin Booker, 27 sayı kaydetti.







