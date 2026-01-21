Alperen Şengün 'triple-double'ı kıl payı kaçırdı

Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında galibiyetin mimarlarındandı! 🇹🇷 🏀 20 sayı 💪 13 ribaund 🅰️ 9 asist ❌ 2 blok 🎯 7/13 saha içi isabeti Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs’ü 111-106 mağlup etti. pic.twitter.com/diciaMswfu

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.