Spor Altayda Sinan Kaloğlu dönemi
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Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Altay'da istifa eden Serkan Özbalta'nın yerine teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Altayda Sinan Kaloğlu dönemi
Sinan Kaloğlu

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde eğitmenlik yapan UEFA Pro Lisans sahibi Sinan Kaloğlu, kariyerinde ilk kez bir takım çalıştıracak.

Futbolculuk kariyerinde 2001-2003 yılları arasında Altay formasını terleten Kaloğlu, 19 yıl sonra İzmir temsilcisine bu kez teknik adam olarak dönüş yapacak. Sinan Kaloğlu bu sezon Altay'ın dördüncü teknik direktörü olacak.

Siyah-beyazlı kulüpten 40 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz" ifalerine yer verildi.

Altay'dan 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup A Milli Takım'a kadar yükselen Sinan Kaloğlu ayrıca Almanya'da Bochum, Hollanda'da Vitesse kulüplerinde de oynamıştı.

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