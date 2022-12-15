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Altınordu'da Antrenör-Oyuncu formülü

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da görevi, hali hazırda forma giyen Ahmet İlhan Özek üstlenecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altınorduda Oyuncu-Antrenör formülü!
Ahmet İlhan Özek, bu sezon çıktığı 14 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolları ayıran Başkan Seyit Mehmet Özkan, ilk yarının son 2 maçında takımı kaptan Ahmet İlhan Özek'e emanet etme kararı aldı.

Oyuncu-Antrenör formülü

İzmir temsilcisinde üçüncü sezonunu geçirip takımın en skorer ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun deplasmanda oynanacak Erzurumspor FK ve Çaykur Rizespor müsabakalarında oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı bildirildi. Bu sezon 9 kez rakip fileleri sarsarak takımın skor yükünü çeken Ahmet İlhan'ın göstereceği performans merak konusu oldu.

  • Başkan Özkan'ın dün önce yolları ayırma kararı alıp, sonra bu kararından vazgeçtiği antrenör Cüneyt Yis ise teknik ekipteki görevini sürdürecek.

Ahmet İlhan Özek, 2 sezondur Altınordu formasını terletiyor.
Ahmet İlhan Özek, 2 sezondur Altınordu formasını terletiyor.

Üst üste 7 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu devre arasında yeni bir teknik adam belirlemeyi planlıyor. Mehmet Özkan, kendisi kulübü devraldıktan sonra 10 yıl boyunca aralıksız olarak A takımı yöneten Hüseyin Eroğlu'nun yerine geçen sezon son haftada yardımcısı Ufuk Kahraman'ı görevlendirmişti.

Örneklerini ülkemizde görmüştük

  • Ülkemizde Antrenör-Hoca formülünü Malatyaspor'da Adem Büyük, Antalyaspor'da Samuel Eto'o ile görmüştük.
Adem Büyük geçen sezon kısa bir süreliğine Malatyaspor'da görev yapmıştı.
Adem Büyük geçen sezon kısa bir süreliğine Malatyaspor'da görev yapmıştı.

Samuel Eto'o da 2015-16 sezonunun son 3 haftasında Antalyaspor'da Antrenör-Oyuncu görevini yapmıştı.
Samuel Eto'o da 2015-16 sezonunun son 3 haftasında Antalyaspor'da Antrenör-Oyuncu görevini yapmıştı.

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