Altınordu'da Antrenör-Oyuncu formülü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolları ayıran Başkan Seyit Mehmet Özkan, ilk yarının son 2 maçında takımı kaptan Ahmet İlhan Özek'e emanet etme kararı aldı.

Oyuncu-Antrenör formülü

İzmir temsilcisinde üçüncü sezonunu geçirip takımın en skorer ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun deplasmanda oynanacak Erzurumspor FK ve Çaykur Rizespor müsabakalarında oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı bildirildi. Bu sezon 9 kez rakip fileleri sarsarak takımın skor yükünü çeken Ahmet İlhan'ın göstereceği performans merak konusu oldu.

Başkan Özkan'ın dün önce yolları ayırma kararı alıp, sonra bu kararından vazgeçtiği antrenör Cüneyt Yis ise teknik ekipteki görevini sürdürecek.

Ahmet İlhan Özek, 2 sezondur Altınordu formasını terletiyor.



Üst üste 7 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu devre arasında yeni bir teknik adam belirlemeyi planlıyor. Mehmet Özkan, kendisi kulübü devraldıktan sonra 10 yıl boyunca aralıksız olarak A takımı yöneten Hüseyin Eroğlu'nun yerine geçen sezon son haftada yardımcısı Ufuk Kahraman'ı görevlendirmişti.

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Örneklerini ülkemizde görmüştük

Ülkemizde Antrenör-Hoca formülünü Malatyaspor'da Adem Büyük, Antalyaspor'da Samuel Eto'o ile görmüştük.

Adem Büyük geçen sezon kısa bir süreliğine Malatyaspor'da görev yapmıştı.

Samuel Eto'o da 2015-16 sezonunun son 3 haftasında Antalyaspor'da Antrenör-Oyuncu görevini yapmıştı.

Samuel Eto'o, Katar'da kendisinin videosunu çeken bir kameramanı dövdü.pic.twitter.com/wiFGpaSf7t — SPOR (@yenisafakspor) December 6, 2022

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