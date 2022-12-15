Altınordu'da Antrenör-Oyuncu formülü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolları ayıran Başkan Seyit Mehmet Özkan, ilk yarının son 2 maçında takımı kaptan Ahmet İlhan Özek'e emanet etme kararı aldı.
Oyuncu-Antrenör formülü
İzmir temsilcisinde üçüncü sezonunu geçirip takımın en skorer ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun deplasmanda oynanacak Erzurumspor FK ve Çaykur Rizespor müsabakalarında oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı bildirildi. Bu sezon 9 kez rakip fileleri sarsarak takımın skor yükünü çeken Ahmet İlhan'ın göstereceği performans merak konusu oldu.
- Başkan Özkan'ın dün önce yolları ayırma kararı alıp, sonra bu kararından vazgeçtiği antrenör Cüneyt Yis ise teknik ekipteki görevini sürdürecek.
Üst üste 7 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu devre arasında yeni bir teknik adam belirlemeyi planlıyor. Mehmet Özkan, kendisi kulübü devraldıktan sonra 10 yıl boyunca aralıksız olarak A takımı yöneten Hüseyin Eroğlu'nun yerine geçen sezon son haftada yardımcısı Ufuk Kahraman'ı görevlendirmişti.
Örneklerini ülkemizde görmüştük
- Ülkemizde Antrenör-Hoca formülünü Malatyaspor'da Adem Büyük, Antalyaspor'da Samuel Eto'o ile görmüştük.
Samuel Eto'o, Katar'da kendisinin videosunu çeken bir kameramanı dövdü.pic.twitter.com/wiFGpaSf7t
Samuel Eto'o, Katar'da kendisinin videosunu çeken bir kameramanı dövdü.pic.twitter.com/wiFGpaSf7t— SPOR (@yenisafakspor) December 6, 2022