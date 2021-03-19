Spor Antalya Stadı 600 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor
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Antalya Stadı 600 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor

Antalya'da 2015'de yapımı tamamlanan 33 bin kişilik stadın çatısındaki panellerden üretilen elektrikle 600 hanenin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Haber Merkezi AA
Stadyumun çatısında güneş panelleri yer alıyor.
Stadyumun çatısında güneş panelleri yer alıyor.

Kış aylarında binden fazla takımın kamp yapmasından dolayı spor turizmi ile de ön plana çıkan Antalya'da, 96 dönümlük araziye yapılan Antalya Stadı, enerjisini güneşten sağlıyor.

Stadın çatısına kurulan elektrik üretim santralleriyle, şehir şebekesine destek veriliyor.

Yavuz Gürhan: "Milli ekonomimize destek sağlıyor"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan yaptığı açıklamada, stadyumun 2015'te açıldığını hatırlattı.

Stadyumun kendi kendine yetebilen çevreci bir projeyle inşa edildiğine işaret eden Gürhan, şunları kaydetti:

  • "Bu süreçte ulusal ve uluslararası birçok karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Kendi elektriğini üretmesi ve şehir şebekesine destek vermesi dolayısıyla milli ekonomimize destek sağlıyor. Stadyum görsel güzelliğiyle Antalya'yı dünyaya tanıtırken çevreci özelliğiyle de örnek gösteriliyor. Stadyum, bakanlığımızın vizyon projelerinden bir tanesi. Antalya'nın dünyaya sporun başkenti nitelendirilmesiyle tanıtılmasını sağlayan en önemli proje. Bu sistemle yılda 1 milyon 766 bin kilovatsaat enerji üretiliyor. Bu enerji de ortalama 600 evin yıllık elektrik üretimine denk geliyor. Sistemle yıllık 1 milyon 809 bin lira gelir elde ediliyor. "

Gürhan, Antalya'daki stadyum ve spor salonu gibi projeler sayesinde kente gelen spor kulüpleri sayısının arttığını, bu kulüplerinin kamp sürelerinin uzadığını vurguladı.

Stadın özellikleri

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yer alan stat, antik kentlerdeki arenalara benzetiliyor. Stat, 360 derece tam daire olarak yapıldı.

16 bin metrekarelik çatının 5 bin metrekarelik bölümü çimlerin güneş alabilmesi için şeffaf yapıldı. Statta 44 loca bulunuyor. 8 bin metrekarelik ticari alan ile bin 200 araçlık otopark da yer alıyor.

Antalyaspor, 2015-2016 sezonundan bu yana maçlarını bu statta oynuyor.

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