Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bayern Münih 2. takımında forma giyen Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Akdeniz ekibinin, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Mert Yılmaz, Bayern Münih 2 formasıyla toplamda çıktığı 44 maçta 1 gol atarken, 4 de asist yaptı.