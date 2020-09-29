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Antalyaspor'un yeni transferi Mert Yılmaz kimdir?

Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye gönderen Antalyaspor, Bayern Münih'in genç oyuncusu Mert Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Mert Yılmaz'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 325 bin euro.

Mert Yılmaz'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 325 bin euro.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bayern Münih 2. takımında forma giyen Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Akdeniz ekibinin, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

  • Mert Yılmaz, Bayern Münih 2 formasıyla toplamda çıktığı 44 maçta 1 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Antalyaspor üçüncü haftanın kapanışını üç puanla yaptı
Antalyaspor üçüncü haftanın kapanışını üç puanla yaptı

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Maçtan dakikalar;8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.55. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski’nin şutu kalecide kaldı.58. dakikada Nuri Şahin’in sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı’nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-061. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kontrol etti.82. dakikada Podolski’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton’un dokunuşu Pantilimon’da kaldı.83. dakikada Frediy’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.90. dakikada Rodella’nın ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.⏱ Dk.90: Fraport TAV Antalyasporumuz, Süper Lig&#39;in 3. haftasında Yukatel Denizlispor&#39;u 1-0 yendi.G👊L: 58’ Veysel Sarı#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/yJxNFG6jE6&mdash; Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 28, 2020

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