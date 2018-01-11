SÜPER LİG

Asamoah Gyan şoförlerden dert yandı

Kayserispor'un Ganalı golcüsü Asamoah Gyan, Türkiye'de yaşamayı sevdiğini ancak tek şikayetinin Kayseri'deki şoförler olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Asamoah Gyan bu sezon forma giydiği 5 lig maçında 1 gol kaydetti.

Asamoah Gyan bu sezon forma giydiği 5 lig maçında 1 gol kaydetti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Asamoah Gyan, verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

BeIN Sports'a konuşan yıldız futbolcu Kayseri'deki yaşamına ilişkin şunları kaydetti:

  • Günlük hayatım standart. Antrenmana gidip eve geliyorum. Film izlemeyi çok seviyorum. Bazen alışveriş yapmaya gidiyorum, Türkiye'deki elbiseler çok kaliteli. Bunun dışında hayatı komplike yaşayan biri değilim ama Kayseri'yle alakalı tek bir şikayetim var şoförler arabaları deli gibi kullanıyorlar. Bazen o kadar zorlanıyorum ki çok dikkat ediyorum kaza yapmamak için.

Asamoah Gyan: Futbolu bıraktıktan sonra pilot olacağım
Asamoah Gyan: Futbolu bıraktıktan sonra pilot olacağım

Gana Milli Takımı'nın kaptanı Asamoah Gyan, ülkesinde hava yolu şirketi kurmaya hazırlanıyor.Bunun için gerekli izinleri alan Kayserispor'un golcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:Futbolu bıraktıktan sonra pilotluk eğitimi alacağım. Benim için yarı zamanlı bir iş olacağını umuyorum. Kariyerimde pek çok şey öğrendim; liderlik, belirleyicilik, mental güç vs... Ekibimle de araştırmalar yaptık. Hava yolu şirketi kurma fikri 2012'den beri vardı. Doğru zamanı bekledim.Şirketin adının ise 'Baby-Jet' olacağı ifade edildi.

Asamoah Gyan'a verilecek para şaşırttı
Asamoah Gyan'a verilecek para şaşırttı

Yıllarca Süper Lig'in dev kulüplerinin transfer listesinde olan Asamoah Gyan, Kayserispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ganalı yıldızın sarı kırmızılı kulüpten ne kadar kazanacağı da belli oldu.Alınan bilgilere göre 31 yaşındaki futbolcunun Kayserispor'dan yıllık 550 bin Euro garanti para alacağı belirtildi. Bunun dışında golcü futbolcu, maç başına da 15 bin Euro kazanacak. Bir çok kulübün transfer gündeminde olan Gyan'ın bu kadar uygun bir rakama oynayacak olması spor kamuoyunun dikkatini çekti.Ülkesindeki fakir ailelere yaptığı yardımlardan dolayı Gyan’ın, ülkesi Gana’da alacağı fahri konsolosluktan sonra takımın Erzurum’da yürüteceği kampa katılacağı belirtildi."Türkiye bizim için büyük bir tecrübe olacak. Türkiye Ligi, önde gelen liglerin arasında bulunuyor. Bende bu ligin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ligde çok önemli isimler var. Benim amacım, kulübün amaçlarını kazanması için elimden geleni yapmaktır” Kayserispor (@kayserisporfk)&#39;in paylaştığı bir gönderi (6 Tem 2017, 02:21 PDT)

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