Asamoah Gyan şoförlerden dert yandı

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Asamoah Gyan, verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

BeIN Sports'a konuşan yıldız futbolcu Kayseri'deki yaşamına ilişkin şunları kaydetti:

Günlük hayatım standart. Antrenmana gidip eve geliyorum. Film izlemeyi çok seviyorum. Bazen alışveriş yapmaya gidiyorum, Türkiye'deki elbiseler çok kaliteli. Bunun dışında hayatı komplike yaşayan biri değilim ama Kayseri'yle alakalı tek bir şikayetim var şoförler arabaları deli gibi kullanıyorlar. Bazen o kadar zorlanıyorum ki çok dikkat ediyorum kaza yapmamak için.

Asamoah Gyan: Futbolu bıraktıktan sonra pilot olacağım Gana Milli Takımı'nın kaptanı Asamoah Gyan, ülkesinde hava yolu şirketi kurmaya hazırlanıyor.Bunun için gerekli izinleri alan Kayserispor'un golcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:Futbolu bıraktıktan sonra pilotluk eğitimi alacağım. Benim için yarı zamanlı bir iş olacağını umuyorum. Kariyerimde pek çok şey öğrendim; liderlik, belirleyicilik, mental güç vs... Ekibimle de araştırmalar yaptık. Hava yolu şirketi kurma fikri 2012'den beri vardı. Doğru zamanı bekledim.Şirketin adının ise 'Baby-Jet' olacağı ifade edildi.