SÜPER LİG

Aykut Kocaman: Ozan Tufan planlarımda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in ikinci yarısına dair açıklamalarda bulunurken milli futbolcunun artık planlarında olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aykut Kocaman.

Aykut Kocaman.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TivibuSpor'da yaptığı açıklamalarda Süper Lig'in ikinci yarısına dair planlarını anlattı. Kocaman, Ozan Tufan'ın artık planlarında olmadığını söyledi.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Büyük takımların dünyasında 'yok hücum takımı, yok savunma takımı' yok. Böyle bir şey yok. Bu oyun iç içe bir oyun. Dikine futbol, hücum futbolu, benzeri şeyler... Bu oyun böyle tarif edilecek bir oyun değil. Oyunda kontrol ettiğimiz şey, 10 kişinin hareket etmesi. Hatta kaleciyi de işin içine koyuyoruz."

Valbuena konusu

  • "Valbuena örneğinden yola çıkarak, hepsi ayrı bir enstrüman çalıyor. Lakin burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Her oyuncuma sorabilirsiniz, hiçbir şekilde oyuncularla ilgili özgürlük kısıtlama gibi bir şey yok."
Ozan Tufan 2. yarı planlarımda yok. Buradan bir sürü anlam üretmenin, bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Yok onu söyledi, bunu yaptı falan değil. Başka bir oyun var kafamda ve bu oyundaki yerde Ozan'a yer yok.

Transfer meselesi

  • "Takviye yapmak, transfer yapmak ben de çok istiyorum ama gerçekler de var. Bu gerçekleri dile getirmem lazım. Şikayet ya da gerekçe olarak da değil, böyle bir derdim yok. Fiyatlar inanılmaz bir yerde. Bazıları gelmek istemiyor, bazılarını alamıyoruz."

En beğendiği takım sorusuna cevap verdi

  • Bence şu an futbol dünyasındaki en saygıdeğer takım Napoli.

Fernandao'nun son hali herkesi şaşırtıyor
Fernandao'nun son hali herkesi şaşırtıyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü eski formuna kavuşamayan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Fernandao, Antalya kampında herkesi şaşırttı.Takımda kalmak istediğini açıkça dile getiren Brezilyalı golcü, hantal görüntüsünden kurtulmak için ciddi bir diyete girdi ve bunda başarı sağladı. Devre arası kampında takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Fernandao'ya bu çalışmasından dolayı teknik heyetten de takdir geldi. Son dönemlerde takımdan ayrılacağı konuşulan Fernandao'nun Süper Lig'in ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın en önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor. Fernandao'nun 10-15 kilo verdiği söyleniyor. Jose Fernandao tatilden 102,5 kilo döndü


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