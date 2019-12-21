Badou Ndiaye yola çıktı

Championship ekibi Stoke City’den ayrılık hazırlığında olan Senegalli orta saha oyuncusu, Instagram hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Uçaktan bir görüntü paylaşan 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye yolunda olduğu iddia edildi.

İngilizler "Trabzonspor" diyor

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ndiaye'nin Trabzonspor’a transfer olmaya çok yakın olduğu duyurulmuştu. Beşiktaş ve Galatasaray’ın da Ndiaye ile ilgilendiği belirtilirken, bordo-mavililerin bu transferi satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek için bir adım önde olduğu ifade edilmişti.