SÜPER LİG

Badou Ndiaye yola çıktı

İngiliz basının, "Trabzonspor'a transfer olmaya çok yakın" dediği Badou Ndiaye'nin uçaktan görüntü paylaşması bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ndiaye'nin kiralık olarak Trabzonspor forması giyeceği konuşuluyor.

Ndiaye'nin kiralık olarak Trabzonspor forması giyeceği konuşuluyor.

Championship ekibi Stoke City’den ayrılık hazırlığında olan Senegalli orta saha oyuncusu, Instagram hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Uçaktan bir görüntü paylaşan 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye yolunda olduğu iddia edildi.

İngilizler "Trabzonspor" diyor

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ndiaye'nin Trabzonspor’a transfer olmaya çok yakın olduğu duyurulmuştu. Beşiktaş ve Galatasaray’ın da Ndiaye ile ilgilendiği belirtilirken, bordo-mavililerin bu transferi satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek için bir adım önde olduğu ifade edilmişti.

  • Galatasaray’dan 16 milyon euro bedelle Stoke City’ye transfer olan Ndiaye, İngiliz ekibinde bu sezon 13 maça çıkarken, skora katkı yapamadı.

Nidaye'nin son paylaşımı
Nidaye'nin son paylaşımı


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