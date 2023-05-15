Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Messi açıklaması

Espanyol'u mağlup ederek La Liga'da sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Barcelona'da Joan Laporta, Lionel Messi'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.





Jijantes FC isimli Twitch kanalına konuşan Laporta Messi'nin transferi için çabalayacaklarını söyledi.





Laporta açıklamasında, "Onu takıma geri getirmek için her şeyi yapacağız. Gelecek sezonun takımını kurmak için çalışıyoruz. Takımı güçlendirmeyi umuyoruz. Takımı ekonomik kuralları ihlal etmeden geliştirebilmek için iyi bir plana sahibiz." ifadelerini kullandı.





PSG taraftarları ıslıkladı

Ligue 1'in 35. haftasında lider PSG, Parc des Princes'te küme düşme hattındaki Ajaccio'yu ağırladı.





Rakibini 5-0 mağlup ederek 81 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Lens ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı ve bitime üç hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan 23 puanlı Ajaccio'nun ise ligden düşmesi kesinleşti.





Bu ay başında kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmadığı ve Suudi Arabistan'a gittiği için tepki çeken PSG'nin yıldızı Lionel Messi, maç öncesi ve sırasında taraftarlar tarafından ıslıklandı.





Lionel Messi izinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği için kulüp tarafından 2 hafta kadro dışı bırakılmış, Arjantinli oyuncu özür diledikten sonra takıma dönmüştü.





Lionel Messi'nin bu sezonki performansı

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 38 maçta forma giyen Lionel Messi 20 gol ve 19 asist kaydetti.





Ligde 15 asist yapan Messi, asist krallığında takım arkadaşı Neymar'ın önünde ilk sırada yer alıyor.





Arjantinli yıldız 2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle şampiyonluğa ulaşırken turnuvayı 7 gol ve 3 asistle tamamladı.











