ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Başakşehir'in kupa maçında ortalık karıştı: Geç kaleye

Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı gergin anlara sahne oldu. Adana temsilcisinin 1-0 önde olduğu sırada Başakşehir lehine çalınan penaltı düdüğü tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Kardeşler, Adana Demirspor-Başakşehir maçında verdiği penaltı kararıyla tepki çekti.

Arda Kardeşler, Adana Demirspor-Başakşehir maçında verdiği penaltı kararıyla tepki çekti.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda oynanan maçta Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibinin mücadelenin son dakikalarında kazandığı penaltı ise Adana temsilcisini adeta isyan ettirdi.

Pozisyonda penaltı olmadığını savunan futbolcular, mücadelenin birinci hakemi Arda Kardeşler'in üzerine koşarak pozisyonu yan hakeme sormasını istedi. Ancak Kardeşler, verdiği kararı değiştirmedi ve penaltı atışını kullandırdı.

Bu esnada Adana Demirspor kalecisi Ahmet Sabri, hakeme olan itirazlarını sürdürürken Arda Kardeşler'in 'geç kalene' sesleri duyuldu.

  • Mücadele Visca'ın penaltıdan attığı golle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Başakşehir'den Da Costa ve Adana Demirspor'dan Traore kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Penaltı pozisyonu.
Penaltı pozisyonu.

Penaltı pozisyonu.
Penaltı pozisyonu.

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