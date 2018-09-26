ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Batuhan Karadeniz'in başarısız 'panenka'sı gündem oldu

Adana Demirspor, Türkiye Kupası 3. Tur maçında Yeni Orduspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Adana ekibinde Batuhan Karadeniz kaçırdığı penaltıyla gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı.

Batuhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı.

Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Batuhan Karadeniz, Yeni Orduspor mücadelesinde kaçırdığı panenka penaltısıyla taraftarlarının tepkisini çekti.

27 yaşındaki forvet oyuncusu skor 1-1 iken kazanılan penaltı atışında topu üstten dışarı attı. Panenka penaltısı deneyen oyuncu başarısız olunca taraftarlarından tepki gördü.

  • Adana Demirspor'da maçın son dakikalarında kazanılan penaltıyı bu kez Orkan Çınar kullandı ve gole çevirdi. Atılan bu golle Adana ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İşte o anlar;

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