Batuhan Karadeniz'in başarısız 'panenka'sı gündem oldu

Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Batuhan Karadeniz, Yeni Orduspor mücadelesinde kaçırdığı panenka penaltısıyla taraftarlarının tepkisini çekti.
27 yaşındaki forvet oyuncusu skor 1-1 iken kazanılan penaltı atışında topu üstten dışarı attı. Panenka penaltısı deneyen oyuncu başarısız olunca taraftarlarından tepki gördü.
- Adana Demirspor'da maçın son dakikalarında kazanılan penaltıyı bu kez Orkan Çınar kullandı ve gole çevirdi. Atılan bu golle Adana ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İşte o anlar;
Batuhan Karadeniz'in Panenkası! (@Nepenthesson) pic.twitter.com/HnHjhqoVJe
Batuhan Karadeniz'in Panenkası! (@Nepenthesson) pic.twitter.com/HnHjhqoVJe— Buzzspor TV (@buzzsportv) 25 Eylül 2018
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