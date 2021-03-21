Spor BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını açıkladı
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BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Bakkal
Mesut Bakkal

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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