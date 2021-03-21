BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını açıkladı

Spor

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık açıklaması: "Bu görevden kaçınmayacağım"

Sarı-kırmızılı kulüpte divan kurulu başkanlık görevi sona eren Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayında yapılması gereken kulüp başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum" dedi.