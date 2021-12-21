"Ben burada olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak"

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Fransız basınından So Foot'a röportaj verdi. Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlatan Belhanda, Mustafa Cengiz'in hayatını kaybetmesi sebebiyle bu konuyu fazla konuşmak istemediğini ifade etti ve Fenerbahçe derbileriyle ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Belhanda'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ben Galatasaray'a aşığım. Fenerbahçe maçları futbolu neden sevdiğimin maçlarıydı. Tıpkı Montpellier-Nimes maçlarındaki gibi ama daha yoğun. Bu rekabetin bir parçası oldum. Rakibe saha dışında da saygı duyduğumu hissettirmek benim için önemliydi. Ancak rekabet, rekabettir ve beslenmesi gerekir. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda onları delirtirdim. Fenerbahçeli futbolculara söyledim, "Ben burada olduğum sürece şampiyon olamayacaksınız". Fenerbahçe'ye karşı üst üste 8 maç kaybetmedik. Ben ayrıldıktan sonra ise ilk maçta kaybettiler."

Galatasaray'dan nasıl ayrıldı?

"Her şey, benim hayran olduğum başkan yardımcısı Abrürrahim Albayrak'ın bana gelip, beni 3 yıllık yeni bir sözleşmenin beklediğini ancak ücretimi yarıya indirmem gerektiğini söylemesi ile başladı. Gerçekten mutlu oldum. Detayları kesinleştirmek için başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Ondan sonra Abdürrahim Albayrak oradan ayrıldı ve başkanın karşısında yalnız kaldım. Bana ne istediğimi sordu. Başkana sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. O da bana, "Sözleşme uzatmak mı, ne sözleşmesi?" dedi."

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"Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce öldü, Allah rahmet eylesin. Yani ben de her şeyi söylemek istemiyorum. Basitçe söylemek gerekirse, kulübün ve avukatların tavsiyesine rağmen beni gönderdi, kimse ne olduğunu anlamadı. Fatih Terim kalmamı ve halledeceğini söyledi."

“Oynasa dert oynamasa daha da dert” denilen adamlardan biri Younes #Belhanda. Ne kadar daha İstanbul’da kalır bilinmez ama herkes onu Kudüs pankartının önünde secde eden ve şampiyonluk törenine ilahiyle çıkan adam olarak hatırlayacak pic.twitter.com/XZmsoOlgKe — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 9, 2020



