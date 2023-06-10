Benfica açıkladı: Orkun Kökçü transferi resmen duyuruldu

Orkun Kökçü Lizbon'a gitti.
Kaptanı olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'da sezonu Eredivisie şampiyonluğu ile kapatan Orkun Kökçü, Portekiz Ligi'nin şampiyonu Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Milli futbolcu 30 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica tarihinin en pahalı transferi oldu.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Hollanda Ligi'nde takımıyla 32 maça çıkıp şampiyonluk yolunda takımına 8 gol, 3 asistlik katkı vermişti.
Orkun Kökçü, geride bıraktığımız sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol atıp 5 de asist kaydetti. Milli futbolcu bu performansıyla Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi.