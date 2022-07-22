Beşiktaş KAP'a bildirdi: İşte Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı

Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın, İskoçya Premiership ekiplerinden Glasgow Rangers'a transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Hayalimi gerçekleştiriyorum"

Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transferi için Beşiktaş'ın kampından ayrıldı. Genç futbolcu, ayrılık sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Yılmaz, yaptığı açıklamalarının tamamında, "Hayalimi gerçekleştiriyorum. Beşiktaş'a para kazandırarak gitme hayalim vardı. 13 yıldan beri Beşiktaş'ın hem altyapısında, hem A takımında formayı gururla taşıdım. Çok duygusalım, 13 yılım burada geçti." cümlelerine yer verdi.

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6 milyon civarı bonservis

Öte yandan dış basında yer alan haberlere göre Rangers ile Beşiktaş, 6 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın KAP bildirimi