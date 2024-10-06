Beşiktaş'ta şok sakatlık: Gaziantep FK maçına devam edemedi

Siyah-beyazlıların yıldız ismi arka adelesinden sakatlandı.
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Gaziantep FK maçının 21. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Brezilyalı stoperin yerine oyuna Emirhan Topçu dahil oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda stoper Gabriel Paulista bir pozisyon sonrası arka adelesini tutarak yerde kaldı.
21. dakikada maça devam edemeyen Paulista yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
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