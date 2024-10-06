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Beşiktaş'ta şok sakatlık: Gaziantep FK maçına devam edemedi

Beşiktaş'ta şok sakatlık: Gaziantep FK maçına devam edemedi

19:346/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlıların yıldız ismi arka adelesinden sakatlandı.
Siyah-beyazlıların yıldız ismi arka adelesinden sakatlandı.

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Gaziantep FK maçının 21. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Brezilyalı stoperin yerine oyuna Emirhan Topçu dahil oldu.

#Beşiktaş
#Gabriel Paulista
#Gazintep FK

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