PTT 1.LİG

Boluspor'da test sonuçları belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
(Arşiv) Boluspor çalışmalara başlıyor

(Arşiv) Boluspor çalışmalara başlıyor

Boluspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp görevlilerinin geride kalan günlerde yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının belli olduğu duyuruldu.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Başkanımız Necip Çarıkcı, teknik direktörümüz Fırat Gül ve yardımcıları, profesyonel futbol takımı oyuncularımız, idari ve destek ekibi çalışanlarımıza yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."


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