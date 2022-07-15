Bünyamin Balcı için takas formülü iddiası

Galatasaray’da Dursun Özbek’in başkan, Okan Buruk’un ise teknik direktör olmasının ardından gelecek sezonun kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar Sergio Oliveira, Abdulkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, sağ bek mevkiisine de yerli ve genç olması sebebiyle Antalyaspor’da forma giyen Bünyamin Balcı’yı dahil etmeyi planlıyor.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray'ın, daha öncede teklifte bulunduğu ancak olumsuz sonuç aldığı Bünyamin Balcı transferinde takas formülünü devreye sokacağı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda kadro dışı bıraktığı Sacha Boey'i göndermeyi düşündüğü ve Antalyaspor'un da bu oyuncuya sıcak baktığı iddia edildi.

Transferin, ilerleyen günlerde tekrardan konuşulacağı ve netlik kazanacağı ifade edildi.

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YETERSİZ BULUNDUĞU İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sacha Boey'i Rennes'ten transfer ederek 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Bilindiği üzere 21 yaşındaki futbolcu, teknik rapor doğrultusunda 'yetersiz' bulunması sebebiyle sarı-kırmızılı ekibin sezon öncesi kampına dahil edilmedi.