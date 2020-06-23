PTT 1.LİG

Bursaspor yeni hoca adayını belirledi

Yeşil-beyazlılar, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz’u getirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi İHA
İrfan Buz daha önce Bursaspor'u çalıştırmıştı.

İrfan Buz daha önce Bursaspor'u çalıştırmıştı.

Fotoğraf: İsa Terli

TFF 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup olduktan sonra İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Bursaspor, Adanaspor maçına kadar yeni hocasını belirlemek istiyor.

Yeni hoca adaylarından biri olan Metin Diyadin’den vazgeçen yeşil-beyazlı yönetimin, İrfan Buz ismini gündeme aldığı öğrenildi. Bursaspor’un, 53 yaşındaki teknik direktörle görüşme halinde olduğu belirtildi.

  • Bursaspor, Şenol Güneş yönetiminde geçen 2 sezonun ardından sonraki 5 sezonda 10 farklı teknik adam ile çalıştı. Yeşil-beyazlılarda istikrar bir türlü sağlanamazken, bu süreçte hiçbir teknik direktör başladığı sezonu bitiremedi.

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