PTT 1.LİG

Çotanak Stadı'nda ilk maç

Çotanak Stadı kapılarını açıyor: İlk maç için geri sayım başladı

Yapımı tamamlanan Çotanak Stadyumu, Giresunspor'un 24 Ocak'ta Balıkesirspor'u konuk edeceği mücadeleyle Türk sporunun hizmetine girecek.

Haber Merkezi AA
Saha hibrit çimle kaplandı.

Saha hibrit çimle kaplandı.

Fotoğraf: Gültekin Yetgin / AA

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, TFF 1. Lig'deki Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasıyla kapılarını açacak.

İçerisinde stadın yanı sıra, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların da yer aldığı spor kompleksinin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Stadyumun sahasına ise hibrit çim uygulandı.

Zeminle birlikte 6 kattan oluşan stadyum, toplam 143 bin 388 metrekare alana sahip. Bin 72 araçlık otopark bulunan statta, 144 seyirci kapasiteli spor salonu da yer alıyor.

Spor kompleksinde, stadyumun yanı sıra 25x50 metre ölçülerinde bin 200 seyirci kapasiteli tam olimpik kapalı havuz bulunuyor. Tesis, 16 farklı spor branşına hizmet edecek donanıma sahip.

Kompleks içerisinde doğal çim yüzeyli antrenman sahası ve 4 kulvardan oluşan atletizm pisti bulunuyor. Çotanak Spor Kompleksi'nin başta futbol olmak üzere yüzme, bisiklet, okçuluk, güreş, halter, judo, atıcılık, basketbol, sutopu gibi bireysel ve takım sporlarıyla cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Stadyum içerisinde ayrıca yataklı sporcu eğitim merkezinin de yapılması planlanıyor.

Çotanak Stadyumu'nun drone görüntüsü
Çotanak Stadyumu'nun drone görüntüsü
AA

Öztürk: "Lidere böyle bir saha yakışır"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Giresunspor'umuz, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçını Balıkesirspor ile bu sahada oynayacak. Böylelikle stadyum fiilen açılacak" ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un devreyi lider tamamladığını anımsatan Öztürk, "Lidere böyle bir saha yakışır. Takımımız bu hızla giderse, lig bitiminde şampiyon olarak ipi göğüsleyip, Süper Lig'e çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yaklaşık 16 farklı branşa hizmet verecek"


Tesisisin son yıllarda yapılan en modern yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Harika bir atmosfer var. Sağlıklı ve modern tesisler, gençliğimizin spor yapması için devletimizin verdiği kaynaklarla yapılıyor. Bu stadyum koltuk sayısı açısından mütevazı görünse bile yaklaşık 16 farklı branşa hizmet verecek. Kompleksin içinde tam kapasiteli olimpik yüzme havuzumuz da var. Ayrıca antrenman sahaları, sporcuların farklı spor alanlarında antrenman yapacakları sahalar var" ifadelerini kullandı.

Öztürk, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bu tesisin Giresun'a kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Süper Lig'in yeni stadı açılıyor: İkinci yarıda maçlarını burada oynayacaklar
Süper Lig'in yeni stadı açılıyor: İkinci yarıda maçlarını burada oynayacaklar

Hatay’da, 25 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilen ve otoparkına kurulan güneş enerjisi sistemiyle kendi enerjisini üretecek yeni stadın Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren aktif hale geleceği belirtildi.Futbolseverlerin hizmetine sunulması amaçlanan ve Hatay’da yapımı yüzde 95 oranında tamamlanan Hatay Atatürk Yeni Stadı, dış cephe ve peyzaj çalışmalarının ardından Hatayspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak.Öte yandan Hatay'da yeni yılla birlikte aktif hale gelecek stadyumda bir de milli takım maçının oynanması planlandığı ancak bu konuyla ilgili olarak pandeminin belirleyici olacağı aktarıldı.Hatayspor'un yeni stadyumundan görüntüler;Hatayspor&#39;un maçlarına ev sahipliği yapacak olan yeni stadyum👇 pic.twitter.com/AefaNYwxqG&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 22, 2020

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