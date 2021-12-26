Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira, Kovid-19'a yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira'nın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, izolasyon süreci başlayan 45 yaşındaki Fransız teknik adam, TSİ 18.00'de oynanacak Tottenham-Crystal Palace maçında kulübedeki yerini alamayacak.Karşılaşmada Vieira'nın yardımcısı Osian Roberts takımın başında bulunacak. SPOR Premier Lig maçına koronavirüs engeli SPOR İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi SPOR İngiltere Premier Lig'de bir maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi