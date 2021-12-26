Spor Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira, Kovid-19a yakalandı
FUTBOL FUTBOL

Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira, Kovid-19'a yakalandı

Premier Lig'de son zamanlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçlar olmuştu. Bir çok futbolcu ve teknik adam koronavirüse yakalandı. Bu kervana Patrick Vieira'da eklendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira, Kovid-19a yakalandı
Crystal Palace teknik direktörü Patrick Vieira

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira'nın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, izolasyon süreci başlayan 45 yaşındaki Fransız teknik adam, TSİ 18.00'de oynanacak Tottenham-Crystal Palace maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Karşılaşmada Vieira'nın yardımcısı Osian Roberts takımın başında bulunacak.


Premier Lig maçına koronavirüs engeli
SPOR
Premier Lig maçına koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
SPOR
İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bir maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
SPOR
İngiltere Premier Lig'de bir maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
Herkes gitti o kaldı

Herkes gitti o kaldı

Bu caminin hikayesi hüzünlendiriyor.
Galatasaray kulislerindeses getiren söylenti

Galatasaray kulislerinde
ses getiren söylenti

​Antalyaspor maçını tribünden takip etti, flaş gerçek ortaya çıktı.
Operasyonların gizli kahramanı dedektör köpekler: Hangi eğitimleri alıyorlar?

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

Dört yaşındaki kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yazı bekleyemediler

Yazı bekleyemediler

​Bu yarışta kara lastik ve kıl çorap zorunlu.

Antalya’da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku
Gündem

Antalya’da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku

Antalya’da 18 yıldır hemşire olarak çalışan 1 çocuk annesi kadının eşyaları, iddiaya göre ev sahibinin kızı tarafından tahliye kararı çıkartılıp çilingir ile eve girilerek dışarı konuldu. İş dönüşünde eşyalarını dışarıda gören kadın, "Hakkımızı savunmamıza fırsat bile verilmedi. 4 yıldır kullandığım tüm eşyalarım hurda konumunda. Devlet memuruyum, hayatımda hiç böyle bir muamele görmedim. Hayat hikayem çöpe atılmış gibi" ded
İran Devrim Muhafızları tatbikatta İsrail nükleer tesisinin temsili maketini vurdu
Dünya

İran Devrim Muhafızları tatbikatta İsrail nükleer tesisinin temsili maketini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirdiği askeri tatbikatta İsrail'in Dimona Nükleer Tesisinin temsili maketini 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20-24 Aralık'ta Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla "Büyük Peygamber-17" adıyla tatbikat düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.