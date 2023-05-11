Deniz Öncü Fransa'da piste çıkacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ay-yıldızlı sporcu Deniz Öncü, "Motosikletime geri döndüğüm için mutluyum. Jerez'de olumlu geçen bir hafta sonundan ve harika bir testten sonra, güçlü bir motivasyonla Fransa'ya geldik. Yeniden rekabetçi olmaya odaklandık. Hafta sonunun tadını çıkarmaya çalışıp en iyi sonucu almak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.