Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin başında yaşanan havai fişek gösterisi nedeniyle karşılaşma 1 dakika durduruldu.

Mücadele başlamadan 2 dakika önce başlayan havai fişek gösterisi, karşılaşma başlamasına rağmen sona ermedi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Bu ne böyle, düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da dördüncü hakeme dönerek "Bu nedir hocam böyle. Futbolculara seslenemiyoruz, sahayı duyamıyoruz" dedi.