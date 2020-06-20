SÜPER LİG

Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu

Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma öncesinde başlayan ve mücadele esnasında da durmayan havai fişek gösterisi yüzünden, karşılaşma belirli bir süre duraksadı. Gösterinin bitmesiyle birlikte mücadele kaldığı yerden devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasında atılan havai fişekler.

Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasında atılan havai fişekler.

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin başında yaşanan havai fişek gösterisi nedeniyle karşılaşma 1 dakika durduruldu.

Mücadele başlamadan 2 dakika önce başlayan havai fişek gösterisi, karşılaşma başlamasına rağmen sona ermedi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Bu ne böyle, düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da dördüncü hakeme dönerek "Bu nedir hocam böyle. Futbolculara seslenemiyoruz, sahayı duyamıyoruz" dedi.

  • Hakem Mete Kalkavan, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesini isterken, karşılaşma 4. dakikaya girdiğinde 1 dakikalığına durduruldu. Havai fişek gösterisinin bitmesiyle beraber karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi.
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