PTT 1.LİG

Devler peşinde: Bursaspor'da Ali Akman gollerine devam ediyor

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Bursaspor deplasmanda RH Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini Özer Hurmacı ve genç oyuncu Ali Akman kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Ali Akman'ın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Ali Akman'ın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Fotoğraf: DHA

TFF 1. Lig’in 13’üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Bursaspor’u konuk etti. Özer Hurmacı ve Ali Akman’ın golleriyle Bursaspor, deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, ev sahibinin tek golünü penaltıdan İshak Çakmak kaydetti.

Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretine son veren Bursaspor, puanını 17’ye yükseltirken, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 12 puanda kaldı.

Gollerin oluşumu

45+1. dakikada Bursaspor öne geçti. Burak Altıparmak’ın orta alandan attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Özer Hurmacı, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girerken kaleci Zülküf’ün açıldığını gören Özer, sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer Hurmacı ortasını yaptı, kaleci Zülküf’ün elinden kaçırdığı topu kale ağzında tamamlayan Ali Akman, fileleri havalandırdı: 0-2.

69. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan’ın müdahalesi sonrası Traore’nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi: 1-2.

  • Ali Akman 8. golünü attı
  • Bursaspor'un 18 yaşındaki genç golcüsü bu sezon 8. golünü kaydetti. Yeşil-beyazlı ekiple 13 karşılaşmaya çıkan Ali Akman 3'de asist yaptı. Genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Galatasaray yakından takip ediyor.

Dedikodu yaptı kadro dışı bırakıldı
Dedikodu yaptı kadro dışı bırakıldı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor'da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Yaser Yıldız'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüp başkanı Servet Yenitürk, tecrübeli futbolcunun yemekleri beğenmediği ve dedikodu yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını söyledi. Başkan Yenitürk'ün alınan kararla ilgili açıklaması şöyle;"Sezon başında kendisi ve menajeriyle yapılan görüşmede oyuncunun kamp gördüğü ve sezona antrenmanlı bir şekilde hazır olduğunu söyleyen Yaser Yıldız'ın ayağına 4 aydır top değmediğini sonradan yapılan araştırmalarda öğrendik. Yaser Yıldız ve menajeri yönetimimizi yalan söylemek suretiyle yanıltmıştır. Şuana kadar kulüpte en çok ödeme Yaser Yıldız'a yapılmıştır. Şuana kadar Yıldız'a 250 bin TL ödeme yapılmıştır. Oyuncu yemekleri beğenmeyip takım içinde bir yandan dedikodu çıkarıp bir yandan da huzursuzluk yaratmaktadır. Bizler futbolcuya verilen sözlerin arkasında durduğumuz halde oyuncu beklenen performansı sergileyememiştir. Bu nedenle oyuncu özel bir hoca eşliğinde tek başına antrenmanlara katılacak ve kendini hazır hissettiği zaman takıma alınacaktır." Süper Lig'in golcüleri kayıplarda: Geçen sezonu mumla aratıyorlar

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