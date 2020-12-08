Devler peşinde: Bursaspor'da Ali Akman gollerine devam ediyor

TFF 1. Lig’in 13’üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Bursaspor’u konuk etti. Özer Hurmacı ve Ali Akman’ın golleriyle Bursaspor, deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, ev sahibinin tek golünü penaltıdan İshak Çakmak kaydetti.

Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretine son veren Bursaspor, puanını 17’ye yükseltirken, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 12 puanda kaldı.

Gollerin oluşumu

45+1. dakikada Bursaspor öne geçti. Burak Altıparmak’ın orta alandan attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Özer Hurmacı, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girerken kaleci Zülküf’ün açıldığını gören Özer, sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer Hurmacı ortasını yaptı, kaleci Zülküf’ün elinden kaçırdığı topu kale ağzında tamamlayan Ali Akman, fileleri havalandırdı: 0-2.

69. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan’ın müdahalesi sonrası Traore’nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi: 1-2.

Ali Akman 8. golünü attı

Bursaspor'un 18 yaşındaki genç golcüsü bu sezon 8. golünü kaydetti. Yeşil-beyazlı ekiple 13 karşılaşmaya çıkan Ali Akman 3'de asist yaptı. Genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Galatasaray yakından takip ediyor.