Doğukan Sinik: "Benim her zaman hedefim Avrupa'ydı"

Antalyaspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, Antalyaspor ile çok güzel bir hikaye yaşadığını, veda vaktinin geldiğini ve hedefinde her zaman Avrupa olduğunu söyledi. Sinik, eski futbol sorumlusu Nuri Şahin ile futbol oynadığını anladığını ve adı geçtiğinde duygulandığını kaydetti.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Duygusal bir veda yaşadığını dile getiren Doğukan Sinik, “Açıkçası çok mutluluk duyacağım bir hikaye oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Antalyalı birisi olarak, Antalya'da doğmuş birisi olarak, Antalya'da büyümüş ve bu takımda forma giymiş birisi olarak güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bence örnek bir hikaye oldu. Dürüst olmak gerekirse kolay olmadı. Bu çıkışta ve yolda en büyük destekçim hocam Nuri Şahin oldu. Bunu her zaman dile getiriyorum. Her şeyden önce ağabeyim ve takımda hocam bunu bana sağladı. Benim için yepyeni bir hikaye, bambaşka tecrübe edineceğim bir yere gidiyorum. Açıkçası çok mutluyum" diye konuştu.

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"Rekorla gidişimin gururu var"

Antalyaspor'un alt yapı sistemine çok güvendiğini söyleyen Sinik, çok daha güzel gençlerin yetişeceğine inandığını belirtti. Doğukan Sinik, her zaman kalbinin Antalya ve Antalyaspor ile olacağını söyleyerek, “Ne kadar hedefler koyarsanız koyun, yaşadığınız şeyler sizi hedefinizden saptırıyor. İster istemez bu durum yaşanabiliyor. Bu aslında gurur, insanların gözlerinden bunu anlayabiliyorum. Bu rekorla gidişimin gururu" dedi.

"Futbol oynadığımı anladım"

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin'in kendisine güvenmesiyle ilgili gelen soruya Sinik, “Bu dönemde bunu fazlasıyla düşündüm. Bizim Nuri Şahin hocayla ilişkimiz öyle fazlaydı ki hiç görmediğim şeyleri gördüm, hiç yaşamadığım duyguları yaşadım. Taktik olarak kendi adıma konuşuyorum, futbol oynadığımı anladım. Futbolda olgunlaştığımı anladım. Neyi nasıl yaparsam nasıl olacağını anladım. Bu zaman diliminden sonra olgunlaşmış biri olarak söylüyorum, hocam Nuri Şahin'le yaşadığım şeyleri büyük beklentilerle kimseden beklemiyorum. Çünkü bizim hocayla hocalıktan önce abi-kardeş ilişkimiz vardı. O her zaman benim kalbimde, her zaman birlikte olacağız. Veda değil onunla ayrılmamız" cevabını verdi.

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"Benim için artık vakit gelmişti"

Takımdan ayrılma zamanının doğru olup olmadığıyla ilgili gelen soruya genç oyuncu, “10 sene oldu, gerçekten çok güzel, çok kötü zamanlar geçirdim. Nuri Şahin hocamızla yakaladığım bir dönem var. Bu dönem o kadar güzel geçti ki, Antalyaspor'a geldiğim ilk günden beri, bu dönemi yaşamış gibi hissettirdi bana. Hiç kötü bir şey yaşamamışım gibi. Ben hocamızla o kadar güzel bir dönem geçirmişim ki bu süreçte onu anladım. Sanki hiç hata yapmamışım, bana hata yapılmamış ve hep oynamışım, hep mücadele etmişim gibi geldi. Bu duyguyu gerçekten hocamızdan dolayı yaşadım. Şimdi kendi kendime düşündüğümde benim için artık vakit gelmişti. Artık bir seviyede kalacağıma inanıyorum. Kendimi geliştireceğime inanıyorum. En önemlisi olgunlaştığıma ve duygularımı bir kenara bıraktığıma inanıyorum. Buna inandıran da Nuri Şahin'dir. Sadece saha içinde değil, saha dışında da inanılmaz mental koçluk yaptı. Ben artık hazırım dedim. Futbolda başarı ve başarısızlık var, ortası yok. Kafamda hiç soru işareti yok, acaba şöyle olsaydı ya da böyle olsaydı diye hiç yok. Çok netim. Verdiğim kararın arkasındayım. Antalyaspor'un da bu sene çok başarılı olacağını adım gibi eminim ve biliyorum" şeklinde yanıtladı.

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"Hedefim her zaman Avrupa'ydı"

Hedefleri arasında Avrupa'da futbol oynamanın her zaman olduğunu belirten Doğukan Sinik, “Özellikle milli takımdaki arkadaşlarımın Avrupa'da futbol oynamasını ve orada yaptıklarını görmek, onların oradaki maceraları, anıları, başarıları, başarısızlıkları, güzel şeyler, olumsuz şeylerini görüp şahit olduktan sonra o ortamda, şimdi oradaki insanlar buradaki insanlara bir yol açıyor. Benim her zaman hedefim buydu. Ben şu an Antalyaspor'dan Championship'e transfer oluyorum, artık anlaştık. Benden sonra ya da şu anki gençlerde de şu zihniyet oluşacak. Bu oluyor, bunun örneği var. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten Avrupa'da bir hedefi olan, vizyonunu o şekilde yaşayan bir genç kardeşimizse demek ki bu olabiliyormuş, ben de olabildiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

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