Doğukan Sinik Süper Lig'e dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sezon başında Antalyaspor'dan İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, eski takımına dönmeye hazırlanıyor.
Başkan resmen açıkladı
Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, Doğukan Sinik’in bu gece Antalya'ya geleceğini belirterek, “Doğukan Sinik ile anlaştık. Bu gece Antalya’da olacak. Zaten bizim evladımız. İmza aşamasındayız” ifadelerini kullandı.
Hull City formasıyla 16 maçta süre alan 23 yaşındaki oyuncu 2 gol ve 1 asistle oynadı.