Edin Dzeko - Sebastian Szymanski
Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Aleksander Djiku ve Miguel Crespo karşılaşma sonrası soruları yanıtladı.
Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları:
Edin Dzeko:
"Çok iyi bir oyun sergiledik. Çok iyi bir maç oldu. Takım çok iyi oynadı. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan bir penaltı golü yedik ama durmadık. Kazanacağımızı biliyorduk. Çünkü çok iyi bir takımız. Keşke Sebastian attığı golden önce ona yaptığım asisti de değerlendirseydi ama zor golleri daha iyi atıyor"
Sebastian Szymanski:
"
Açıkçası o boş pozisyonu nasıl kaçırdım, bilmiyorum. Kaptanımız Dzeko çok güzel bir pas atmıştı. Sonrasında gol attım. Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kritik bir 3 puan aldık"
Alexander Djiku:
"Gerçekten döndüğüm için formama, takımıma kavuştuğum için mutluyum. 90 dakikayı çıkarmam zordu. Uzun süre sakatlıkla boğuştum. Sakatlık sonrası 90 dakika kolay olmaz. Galibiyetle dönmüş olmak mutluluk verici. Takım olarak çok iyi oynadık, çok büyük karakter koyduk. Maçın başından sonuna kadar harika futbol oynadık"
Miguel Crespo:
"Kendi kalitemizi biliyorduk. Danimarka'daki maç kazaydı. Bu tarz kazalar, büyük takımların başına gelir. Önemli olan reaksiyondur. Biz de Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında bunu gösterdik"
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22 dakika önce