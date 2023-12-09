Edin Dzeko:

"Çok iyi bir oyun sergiledik. Çok iyi bir maç oldu. Takım çok iyi oynadı. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan bir penaltı golü yedik ama durmadık. Kazanacağımızı biliyorduk. Çünkü çok iyi bir takımız. Keşke Sebastian attığı golden önce ona yaptığım asisti de değerlendirseydi ama zor golleri daha iyi atıyor"