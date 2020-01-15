ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Emre Akbaba'dan Rize'de duygusal gol

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı Türkiye Kupası maçına 2019'un Mayıs ayından bu yana sahalardan uzak kalan Emre Akbaba'nın golü damga vurdu. Milli oyuncu sakatlandığı stadyumda kaptan olarak çıktığı mücadelede takımının beraberlik golünü attı ve takım arkadaşları tarafından alkışlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Akbaba ve Feghouli'nin yaşadığı gol sevinci.

Emre Akbaba ve Feghouli'nin yaşadığı gol sevinci.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, 243 gün sonra çıktığı ilk resmi maçta gol attı.

Son olarak Rize'de oynanan Süper Lig maçında ciddi bir şekilde sakatlanan ve bu sakatlık sebebiyle yeni sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Emre Akbaba, 243 günlük aranın ardından çıktığı ilk resmi maçına sakatlandığı yer olan Rize'de çıktı.

Başarılı oyuncu, kaptan olarak çıktığı mücadelede takımının beraberlik golünü atarken müthiş bir sevinç yaşandı.

Emre Akbaba, attığı golden sonra Cezayirli futbolcu Feghouli ile birlikte secdeye gitti.

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