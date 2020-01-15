Emre Akbaba'dan Rize'de duygusal gol

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, 243 gün sonra çıktığı ilk resmi maçta gol attı.

Son olarak Rize'de oynanan Süper Lig maçında ciddi bir şekilde sakatlanan ve bu sakatlık sebebiyle yeni sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Emre Akbaba, 243 günlük aranın ardından çıktığı ilk resmi maçına sakatlandığı yer olan Rize'de çıktı.

Başarılı oyuncu, kaptan olarak çıktığı mücadelede takımının beraberlik golünü atarken müthiş bir sevinç yaşandı.

Emre Akbaba, attığı golden sonra Cezayirli futbolcu Feghouli ile birlikte secdeye gitti.