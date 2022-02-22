Erteleme maçını Başakşehir kazandı: Zirveyle Konyaspor arasındaki fark 14 puan oldu Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki puan farkı 14 oldu.

Abone Ol