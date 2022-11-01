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Ertuğrul Sağlam şampiyonluk adayını açıkladı

Deneyimli Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Söyleşisi’ programına katıldı. Burada Türk futboluyla ilgili sorulara cevap veren Sağlam, şampiyonluk adayıyla ilgili de konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Ertuğrul Sağlam şampiyonluk adayını açıkladı
Ertuğrul Sağlam - Teknik Direktör

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulüp Başkanı Ertürk Yakut, akademisyenler, öğrenciler ve futbolseverler katıldı.

“Türk futbolu gömülmeyi bekliyor”

Salondaki bir öğrenci tarafından Türk futbolunun durumu ve düzelmesi için ne yapılması gerektiği sorusunu cevaplandıran Sağlam, “Maalesef Türk futbolunu çukurun dibine gönderdik. Şu anda Türk futbolu gömülmeyi bekliyor, maalesef bu seviyede. Hz. Ali’nin çok güzel bir sözü var, ‘Eğri cetvelden, doğru çizgi çıkmaz’ diye. Biz sadece cetveli kullananı değiştirerek bu çizgiyi düzelteceğimizi düşünüyoruz. O cetveli kime kullandırırsanız kullandırın ben de kullansam, sen de kullansan, futbolda Fatih Terim, Şenol Güneş de kullansa, Mourinho’yu da getirseniz, Jürgen Klopp’u da getirseniz o cetvel eğriyse sadece kullananı değiştirerek çizgiyi düzeltemezsiniz. Önce insanı düzeltmek lazım. Yamuk insandan doğru iş çıkmaz. Maalesef böyle bir sıkıntımız var” dedi.

Şampiyonluk yolunda en avantajlı takım hangisi?

  • “Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Jesus şunu yapmak istiyor anladığım kadarıyla; her oyuncu benim için önemli ve her oyuncu her an formayı sırtına geçirebilir. Bu bakış açısı oyuncuların hepsinin formda ve oyunda kalmasını sağlıyor. Bu da takım için çok büyük bir avantaj ve geçtiğimiz haftalar bunun örneklerini de sergiledi. Oyuncular formayı kaptırmamak için canla başla mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin avantajı geniş ve kaliteli bir kadrosunun olması”
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