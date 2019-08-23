TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan mali müşavir Baki Dündar, 90 bin liralık alacaklarına karşılık kulübe polis eşliğinde icra memurları gönderdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde inceleme yapan icra memurları, futbolcuların kullandığı spor aletlerinin yanı sıra televizyon ve bilgisayara haciz koyarak kamyonlara yükletti.

Avukat Mualla Dündar, "İcra takibi kesinleştiği için biz diğer bütün alacaklılar gibi yasal yollara tevessülle hukuki haklarımızı kullanmak amacıyla ve kaydıyla buraya geldik. Bunu icra müdürleri ve memurları da bilir. Alacak oranında bizim mal haciz etmemiz mevcut. Ben bunu tekrar söyleyeyim insanların kişisel meselesi değil bu. Eskişehirspor ile alakalı kişisel bir durum mevcut değil" dedi.

Mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlayan Eskişehirspor'a haciz şoku.



──Eski bir çalışanın 90 bin liralık alacağına karşın kulübün spor aletleri, televizyon ve bilgisayarları haczedildi. pic.twitter.com/VSclYtNjlt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ağustos 2019

"Kulübün mali durumu ortada"





Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Topkaya ise mali durumun ortada olduğunu belirterek şunları söyledi;