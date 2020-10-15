Eskişehirspor'da pozitif vaka

Ligde cumartesi günü Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor’da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre bir oyuncunun koronavirüslü olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif olan ve herhangi bir semptom göstermeyen oyuncu, evinde izolasyona alındı.

Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncumuzun evinde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz. pic.twitter.com/wP96zIoaWM — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) October 15, 2020