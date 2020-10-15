PTT 1.LİG

Eskişehirspor'da pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Eskişehirspor ligde 4 maçta 2 puan topladı.

Eskişehirspor ligde 4 maçta 2 puan topladı.

Ligde cumartesi günü Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor’da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre bir oyuncunun koronavirüslü olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif olan ve herhangi bir semptom göstermeyen oyuncu, evinde izolasyona alındı.

Hatayspor'da vaka sayısı artıyor
Hatayspor'da vaka sayısı artıyor

Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak olan Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımda testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur" denildi.Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.