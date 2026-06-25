2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Fas, Haiti’yi 4-2 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı. Fas'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Achraf Hakimi, 45+1. dakikada Ismael Saibari, 78. dakikada Soufiane Rahimi ve 89. dakikada Gessime Yassine kaydetti. Haiti'nin golleri ise 10. dakikada Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Isidor'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fas, Brezilya ile birlikte C Grubu'ndan çıkmayı başarırken Haiti ise turnuvaya puansız veda etti.

Aynı grupta oynanan diğer maçta Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek liderliği alırken, İskoçya 3 puanla üçüncü sırada kaldı ve en iyi üçüncüler arasına kalabilmek için diğer gruplardaki sonuçları beklemeye başladı.

C Grubu puan durumu: Brezilya 7 puanla lider, Fas 7 puanla ikinci sırada yer alarak son 32 turuna yükseldi. İskoçya 3 puanla üçüncü, Haiti ise 0 puanla son sırada kaldı.

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas, bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için mücadele ediyor.

FAS - HAİTİ MAÇ ÖZETİ

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2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU







