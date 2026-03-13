Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe haftanın açılış karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...
Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı.