Feghouli'ye İspanya'dan sürpriz talip

Galatasaray’da yeni sezon planlaması kapsamında, teknik heyetin raporunu değerlendiren yönetim, Sofiane Feghouli’yi elden çıkarmak istiyor.

Teknik heyetin, Feghouli’yi gelecek sezon kadroda düşünmediği bilinirken, İspanyol ekibi Real Valladolid’in yıldız isme talip olduğu belirtildi.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre bu sezon La Liga’dan düşen ve gelecek sezon yeniden La Liga’ya çıkmak için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Real Valladolid’in, Sofiane Feghouli’nin peşine düştüğü kaydedildi.

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Ronaldo istiyor

Galatasaray ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldızın, yıllık 4 milyon euroya yaklaşan maaşının sarı-kırmızılı yeni yönetim tarafından fazla bulunduğu bilinirken, kendisini isteyen takımların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Valladolid’in küme düşmesinin ardından, kulüp sahibi Ronaldo’nun taraftarlarca ağır eleştirilere maruz kalmasının ardından transfer için kolların sıvandığı kaydedildi.

Real Valladolid, Feghouli için 1 yıllık kiralama teklifi sarı kırmızılılara iletecek.

Ronaldo Nazario