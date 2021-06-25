Spor Feghouliye İspanyadan sürpriz talip
TRANSFER

Feghouli'ye İspanya'dan sürpriz talip

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid Kulübü, Feghouli'nin transferi için Galatasaray'a teklifte bulunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Feghouliye İspanyadan sürpriz talip
Sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 132 maçta 29 gol atarken 27 de asist kaydetti.

Galatasaray’da yeni sezon planlaması kapsamında, teknik heyetin raporunu değerlendiren yönetim, Sofiane Feghouli’yi elden çıkarmak istiyor.

Teknik heyetin, Feghouli’yi gelecek sezon kadroda düşünmediği bilinirken, İspanyol ekibi Real Valladolid’in yıldız isme talip olduğu belirtildi.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre bu sezon La Liga’dan düşen ve gelecek sezon yeniden La Liga’ya çıkmak için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Real Valladolid’in, Sofiane Feghouli’nin peşine düştüğü kaydedildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Sofiane Feghouli سفيان فغولي (@sffeghouli)'in paylaştığı bir gönderi

Ronaldo istiyor

Galatasaray ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldızın, yıllık 4 milyon euroya yaklaşan maaşının sarı-kırmızılı yeni yönetim tarafından fazla bulunduğu bilinirken, kendisini isteyen takımların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Valladolid’in küme düşmesinin ardından, kulüp sahibi Ronaldo’nun taraftarlarca ağır eleştirilere maruz kalmasının ardından transfer için kolların sıvandığı kaydedildi.

Real Valladolid, Feghouli için 1 yıllık kiralama teklifi sarı kırmızılılara iletecek.

Ronaldo Nazario
Ronaldo Nazario

Galatasaray idmanındaki sürpriz isim sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
SPOR
Galatasaray idmanındaki sürpriz isim sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Abone Ol Google News
37 gün sonra yine aynı görüntü

37 gün sonra yine aynı görüntü

Küçükçekmece'deki derenin rengi kırmızıya büründü.
Züğürt Ağa Erzurumda

Züğürt Ağa Erzurum'da

​Köyünü satışa çıkardı: İstediği fiyatın bir lira altına inmiyor
CHPde bir istifa daha

​İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil TİP'e katılacak.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar.

Yunanistan'ı korkutan Türk deniz füzesi göreve hazır

​Günlük doğal gazın yüzde 8,2'sini karşılayacak.

​Rusya'dan sonra bir güzel haber daha geldi.

​Kılıçdaroğlu'nun dostları sahaya indi.

​Kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti.

​TURKOVAC için 5 ülke gönüllü oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.