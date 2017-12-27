Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkisiz bir oyun oynayan sarı lacivertliler ikinci yarıda Giuliano ve Soldado'nun oyuna girmesiyle oyunu rakip takımın yarı sahasına yıktı. 78 ve 89. dakikalarda Soldado'nun attığı 2 golle mücadeleden 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı.