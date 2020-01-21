Fenerbahçe-Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmadan dakikalar;

8’inci dakikada Tolgay’ın pası ile uzak mesafede buluşan Adil Rami’nin vuruşunda kaleci İsmail topa 2 hamlede müdahale etti.

10’uncu dakikada sağ taraftan Ferdi’nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Gustavo, topu Kruse’ye aktardı. Kruse’nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL!

23’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz’in uzak mesafeden şutunda kaleciden dönen topa hareketlenen Ferdi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

44’üncü dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Rodrigues’in pasında topla buluşan Mevlüt’ün vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL!

45+1’inci dakikada ceza sahası dışında Gustavo, Ferdi ve Kruse’nin paslaşmasının ardından meşin yuvarlak müsait durumdaki Mevlüt’e aktarıldı. Mevlüt’ün kontrol ettikten sonra yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail oyun alanına çeldi.

75. dakikada sağ kanattan Rodrigues’in ortasında Tolgay’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.

76. dakikada Lopes’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique’nin kaleci Harun’u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Dirar kornere gönderdi.

Müsabaka sarı lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Falette tribünden takip etti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti. Müsabaka öncesinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Falette, fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı.