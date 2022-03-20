Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Konyaspor'u mağlup etti

Dünya

Zelenskiy Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." dedi.