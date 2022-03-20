Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Konyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'de 30. hafta Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan kritik karşılaşma ile kapandı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar;
16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.
GOL!
- 35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
63’üncü dakikada İrfan Can’ın sağdan ortasında Serdar Dursun topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
GOL!
- 66’ncı dakikada Fenerbahçe, mücadelede eşitliği yakaladı. İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Kim’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
81’inci dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
86’ncı dakikada Pelkas’ın ceza sahası sağ çaprazında bulunan Serdar Aziz’e pasında, milli oyuncu topu bekletmeden müsait durumdaki Osayi-Samuel’e aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’de kaldı.
GOL!
- 88’inci dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Crespo’nun pasında topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta kendi evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti pic.twitter.com/tPn8UThefn
Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta kendi evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti pic.twitter.com/tPn8UThefn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 20, 2022
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Szalai sakatlandı
- Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinin 59. dakikasında sarı-lacivertlilerin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Szalai, 61. dakikada yerini Filip Novak’a bıraktı.
Kim Min-jae ilk golünü attı
- Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor’a karşı attı. Mücadelenin 66. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu çizgide tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, takımına 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, lig ikinciliği için iddiasını artırdı
Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, lig ikinciliği için iddiasını artırdı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlandı. 35. dakikada Bytyqi'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, soyunma odasına da bu skorla girdi.
İkinci yarıya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, 66. dakikada Kim Min-jae ile beraberlik sayısını buldu.
Baskısını artıran Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girerken, galibiyet sayısını 88. dakikada Pelkas ile buldu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde üst üste oynadığı 6 maçta 16 puan toplayarak önemli bir seriye imza attı.
Sarı-lacivertliler, lig ikinciliği için de büyük avantaj yakaladı. Maç öncesi ligde 55 puanla ikinci sırada bulunan rakibini yenerek puan farkını 2'ye düşürdü.